La startup Legora, spécialisée dans l'IA juridique, lève 550 millions de dollars pour accélérer son expansion aux États-Unis

La startup d'IA juridique Legora, basée en Suède, a déclaré mardi qu'elle avait levé 550 millions de dollars à une valorisation de 5,55 milliards de dollars dans le cadre d'un tour de financement de série D pour accélérer son expansion à travers les États-Unis.

"Au cours de l'année écoulée, le rythme d'adoption aux États-Unis a dépassé nos attentes, car les principaux cabinets et équipes internes passent résolument de l'expérimentation à l'intégration de l'IA dans leurs organisations", a déclaré le directeur général de Legora, Max Junestrand, dans un communiqué.

* Le tour de table a été mené par Accel et les investisseurs existants Benchmark, Bessemer Venture Partners, General Catalyst, ICONIQ, Redpoint Ventures et Y Combinator y ont également participé.

* De nouveaux investisseurs, dont Alkeon Capital, Bain Capital, FirstMark Capital, Menlo Ventures, Salesforce Ventures, Sands Capital et Starwood Capital ont également participé.

* "Ce financement nous permet d'accélérer notre croissance aux États-Unis - en investissant dans les talents et l'infrastructure, en renforçant notre présence sur les marchés clés et en veillant à ce que nous puissions soutenir les clients sur le terrain alors qu'ils intègrent l'IA dans leurs principaux flux de travail", a déclaré Junestrand dans un communiqué.

* L'entreprise prévoit d'ouvrir d'autres hubs et de passer à plus de 300 employés dans ses bureaux américains d'ici à la fin de 2026.

* En octobre, la société a levé 150 millions de dollars , ce qui la valorise à 1,8 milliard de dollars.