La startup Lambda dévoile un accord de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft

La startup Lambda, spécialisée dans l'intelligence artificielle en nuage, a déclaré lundi avoir conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O pour déployer des dizaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine des puces d'intelligence artificielle.

Lambda n'a pas fourni d'autres détails sur la valeur spécifique de l'accord ou le calendrier du déploiement dans sa déclaration.