La startup Lambda dévoile un accord de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 18:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup Lambda, spécialisée dans l'intelligence artificielle en nuage, a déclaré lundi avoir conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O pour déployer des dizaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine des puces d'intelligence artificielle.

Lambda n'a pas fourni d'autres détails sur la valeur spécifique de l'accord ou le calendrier du déploiement dans sa déclaration.

Valeurs associées

MICROSOFT
517,8800 USD NASDAQ +0,01%
NVIDIA
211,0200 USD NASDAQ +4,21%
