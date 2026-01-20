La startup Isomorphic Labs, soutenue par Google et spécialisée dans la découverte de médicaments par l'IA, retarde le calendrier des essais cliniques

Isomorphic Labs, qui utilise l'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, prévoit de réaliser ses premiers essais cliniques d'ici la fin de 2026, a déclaré mardi son fondateur et directeur général Demis Hassabis.

Ces commentaires, faits lors d'un événement au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, signalent un retard dans les ambitions de la startup GOOGL.O soutenue par Google.

M. Hassabis avait déclaré l'année dernière que l'entreprise disposerait de médicaments conçus par l'IA dans le cadre d'essais cliniques d'ici à la fin de 2025.

Isomorphic a été fondée en 2021 en tant que spin-off de la filiale de recherche en IA d'Alphabet, Google DeepMind, qui est dirigée par Hassabis.