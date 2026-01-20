 Aller au contenu principal
La startup Isomorphic Labs, soutenue par Google et spécialisée dans la découverte de médicaments par l'IA, retarde le calendrier des essais cliniques
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 20:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Isomorphic Labs, qui utilise l'intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, prévoit de réaliser ses premiers essais cliniques d'ici la fin de 2026, a déclaré mardi son fondateur et directeur général Demis Hassabis.

Ces commentaires, faits lors d'un événement au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, signalent un retard dans les ambitions de la startup GOOGL.O soutenue par Google.

M. Hassabis avait déclaré l'année dernière que l'entreprise disposerait de médicaments conçus par l'IA dans le cadre d'essais cliniques d'ici à la fin de 2025.

Isomorphic a été fondée en 2021 en tant que spin-off de la filiale de recherche en IA d'Alphabet, Google DeepMind, qui est dirigée par Hassabis.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

