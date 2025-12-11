 Aller au contenu principal
La startup de logiciels d'IA Harness évaluée à 5,5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétitions pour élargir la distribution, sans modification du texte) par Ateev Bhandari

Harness, une startup spécialisée dans le développement de logiciels d'IA, a levé 200 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds menée par Goldman Sachs qui la valorise à 5,5 milliards de dollars, a annoncé la société jeudi.

Ce financement marque un bond de 49 % dans la valorisation de l'entreprise, près de quatre ans après un tour de table de série D qui l'avait valorisée à 3,7 milliards de dollars.

Les investisseurs du marché privé continuent d'investir dans l'intelligence artificielle, car cette technologie naissante promet d'automatiser universellement les tâches structurées et répétitives des entreprises et de la technologie.

Harness prévoit également une offre publique d'achat de 40 millions de dollars avec la participation des investisseurs existants IVP, Menlo Ventures et Unusual Ventures.

"Nous ne cherchions pas à lever activement des capitaux en ce moment", a déclaré Jyoti Bansal, cofondateur et directeur général de Harness, lors d'une interview accordée à Reuters.

"Mais nous avions beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Beaucoup de gens sont venus nous voir et nous ont contactés, et c'est ce qui a en quelque sorte créé ce financement", a-t-il ajouté.

Alors que les conseils d'administration cherchent à utiliser l'IA pour aider, et parfois remplacer, les coûteux ingénieurs en logiciel, la vitesse et le volume du code écrit se sont considérablement accélérés.

Harness a bénéficié de cette évolution, car elle propose des outils d'IA de flux de travail qui transforment le code écrit en cas d'utilisation pratique.

Parmi ses clients figurent la National Australia Bank

NAB.AX , Morningstar et United Airlines UAL.O , dont les délais de déploiement se sont accélérés de 75 % après l'utilisation de ses outils, a déclaré Harness.

Les grands prêteurs américains JPMorgan Chase JPM.N et Citigroup C.N , qui ont beaucoup parlé des gains de productivité générés par l'IA, sont non seulement des clients mais aussi des investisseurs de Harness.

Les lignes floues entre les étiquettes de client et de propriétaire dans les startups de l'IA ont conduit à des comparaisons avec les structures de financement de l'ère des dotcoms.

"Nous avons des partenariats de collaboration très solides avec Anthropic, OpenAI, Google Gemini et AWS", a déclaré Jyoti Bansal.

