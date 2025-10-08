La startup de fusées réutilisables Stoke Space lève 510 millions de dollars lors de son dernier tour de table

Stoke Space a annoncé mercredi avoir levé 510 millions de dollars lors d'un tour de table mené par l'US Innovative Technology Fund de l'entrepreneur Thomas Tull, afin d'accélérer le développement de ses lanceurs réutilisables Nova.

Ce tour de table a également bénéficié du soutien de Washington Harbour Partners et de General Innovation Capital Partners, ainsi que d'investisseurs existants tels que 776, Breakthrough Energy, Glade Brook Capital et Toyota Ventures.

La startup, basée à Washington, n'a pas souhaité communiquer l'évaluation à laquelle elle a levé des fonds.

"La capacité de lancement est désormais un facteur déterminant de la capacité des États-Unis à être compétitifs et à jouer un rôle de premier plan dans l'économie spatiale", a déclaré Thomas Tull, président de l'USIT. "L'approche pionnière de Stoke en matière de systèmes de lancement réutilisables contribue directement à notre sécurité nationale et à l'accès commercial à l'orbite."

Au début de l'année,Stoke s'est vu attribuer un contrat de lancement spatial de sécurité nationale par l' U.S. Space Force , rejoignant SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos, Rocket Lab USA RKLB.O et United Launch Alliance et d'autres, sélectionnés pour renforcer les capacités de lancement spatial des États-Unis.

L'attribution de ce marché reflète la demande croissante de capacités de lancement à moyenne portée pour la défense, notamment pour le projet de système de défense antimissile Golden Dome, a déclaré la société.

En janvier, l'entreprise a levé 260 millions de dollars lors d'un tour de table.

Stoke Space développe la fusée Nova entièrement réutilisable pour des lancements spatiaux fréquents et peu coûteux, avec le soutien financier de l'US Space Force, de la Nasa et d'autres partenaires.