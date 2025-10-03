 Aller au contenu principal
La startup de base de données Supabase évaluée à 5 milliards de dollars grâce à un financement mené par Accel et Peak XV
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur Supabase et sur le contexte dans les paragraphes 3-4, 6-11)

La startup de base de données open-source Supabase a déclaré vendredi qu'elle avait obtenu une évaluation de 5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, les investisseurs continuant à soutenir les entreprises qui surfent sur la vague du boom de l'intelligence artificielle.

Le financement de série E de 100 millions de dollars a été mené par les sociétés de capital-risque Accel et Peak XV. Figma Ventures et d'autres investisseurs ont également participé à ce tour de table.

Supabase est une plateforme backend qui aide les développeurs à créer rapidement des applications et qui a bénéficié de l'essor des assistants de codage alimentés par l'IA.

La plateforme est construite sur la base de données open-source PostgreSQL, un système d'organisation et de gestion de l'information en ligne.

La dernière levée de fonds intervient quelques mois seulement après le tour de table de série D de Supabase, qui l'aurait valorisée à 2 milliards de dollars.

L'activité de capital-risque dans le domaine de l'IA a continué à augmenter, plus de la moitié des 2025 transactions *allant aux* startups spécialisées dans l'IA, selon les données de PitchBook.

Fondée par Paul Copplestone et Ant Wilson en 2020, Supabase a aujourd'hui levé plus de 500 millions de dollars de fonds au total.

Les plateformes de codage telles que Lovable et Bolt fonctionnent sur Supabase, qui s'adresse à plus de quatre millions de développeurs. La société compte également parmi ses clients des entreprises telles que PwC, McDonald's et Github Next.

"Ce nouveau financement vise à accélérer les efforts de Supabase pour devenir le backend de tout le monde, des startups à certaines des charges de travail d'entreprise les plus exigeantes en termes de données", a déclaré Caryn Marooney, partenaire général de la société de gestion d'investissements Coatue.

Supabase a embauché Sugu Sougoumarane, co-créateur du système de clustering de bases de données Vitess, pour diriger cet effort.

La société a également réservé une allocation aux membres de sa communauté pour co-investir avec les investisseurs institutionnels, dans le cadre du cycle de financement.

