La startup d'IA UnifyApps lève 50 millions de dollars et recrute le fondateur de Sprinklr comme co-CEO

UnifyApps, une startup qui connecte les systèmes d'entreprise avec la technologie de l'IA pour automatiser les tâches de routine telles que le traitement des réclamations, a levé 50 millions de dollars lors d'un tour de financement mené par WestBridge Capital et a nommé Ragy Thomas, investisseur de la première heure, président et co-directeur général.

Le tour de table de série B, annoncé mercredi, valorise la startup à environ 250 millions de dollars, selon une source au fait du dossier. Ce tour de table, auquel ont participé des investisseurs tels qu'ICONIQ, porte le total des fonds levés par l'entreprise à environ 81 millions de dollars.

Fondée en 2023, quelques mois après le lancement de ChatGPT qui a déclenché le boom de l'intelligence artificielle générative, UnifyApps se décrit comme un "système d'exploitation d'entreprise pour l'IA" qui connecte des systèmes tels que Salesforce et Workday à de grands modèles de langage et intègre les résultats aux outils des employés afin d'automatiser les tâches.

Parmi ses clients figurent le distributeur de produits de rénovation Lowe's Companies LOW.N , la banque indienne HDFC et la Deutsche Telekom allemande. Les clients utilisent le logiciel pour automatiser les tâches liées aux ressources humaines, accélérer le traitement des réclamations et optimiser les chaînes d'approvisionnement, a déclaré la société.

UnifyApps a déclaré que son chiffre d'affaires a été multiplié par plus de sept d'une année sur l'autre, sans divulguer le chiffre exact ou la période. L'entreprise est en concurrence avec des développeurs de technologies d'automatisation tels que UiPath PATH.N et la société privée Automation Anywhere, ainsi qu'avec des agents d'intelligence artificielle de grandes entreprises technologiques, dont Microsoft MSFT.O .

La demande pour ce type d'outils a augmenté, car les entreprises qui s'empressent d'adopter la technologie de l'IA sont confrontées à des taux d'échec élevés. Une étude réalisée par le MIT au début de l'année a montré qu'environ 95 % des projets d'IA n'ont pas donné lieu à un retour sur investissement pour les entreprises participant à l'enquête.

Thomas, un vétéran des logiciels d'entreprise qui a fondé Sprinklr CXM.N , une société cotée en bourse aux États-Unis, a déclaré à Reuters que l'avantage d'UnifyApps est qu'elle a été conçue spécialement pour l'IA, contrairement à ses rivaux qui adaptent d'anciennes plateformes. Il sera co-directeur général de la startup avec le co-fondateur Pavitar Singh.

UnifyApps utilisera les fonds pour agrandir son équipe d'environ 400 personnes de 110 employés, se développer en Europe et accélérer le développement de la plateforme.