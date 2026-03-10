La startup d'IA Thinking Machines obtient des capitaux et un important contrat de fourniture de puces de la part de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

La startup Thinking Machines Lab a annoncé mardi avoir conclu un partenariat pluriannuel avec Nvidia NVDA.O qui lui permettra de recevoir un investissement important et de se procurer au moins un gigawatt de processeurs de nouvelle génération du fabricant de puces.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Dans le cadre de cet accord, Thinking Machines - fondée l'année dernière par Mira Murati, ancienne directrice de la technologie d'OpenAI - déploiera les prochains systèmes Vera Rubin de Nvidia à partir du début de l'année prochaine. La puissance de calcul sera principalement utilisée pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle de la startup.

Les dirigeants de l'industrie ont déclaré qu'un gigawatt de puissance de calcul, suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers américains, peut coûter environ 50 milliards de dollars.

L'accord aidera Thinking Machines à rivaliser avec des concurrents plus importants dans la construction de puissants systèmes d'intelligence artificielle et souligne l'empressement de l'industrie à augmenter la capacité de calcul.

Thinking Machines est rapidement devenue l'une des startups d'IA les plus surveillées de la Silicon Valley après avoir levé environ 2 milliards de dollars lors d'un tour de financement de démarrage dirigé par Andreessen Horowitz, qui a évalué la société à 12 milliards de dollars. Nvidia était également un investisseur dans ce tour de table.

La startup a récemment cherché à lever davantage de fonds lors d'un nouveau tour de table qui pourrait la valoriser à plusieurs dizaines de milliards de dollars, ont indiqué des sources à Reuters.

La société a récemment connu plusieurs départs, notamment celui du cofondateur et ancien directeur de la technologie Barret Zoph et celui du cofondateur Luke Metz, qui sont tous deux retournés chez leur ancien employeur, OpenAI, dans un contexte de concurrence féroce pour les talents en matière d'IA.

Le partenariat souligne également le rôle croissant de Nvidia en tant que financier des startups qui s'appuient sur ses puces d'IA.

Elle a récemment investi 30 milliards de dollars dans OpenAI et 10 milliards de dollars dans Anthropic, tout en fournissant les unités de traitement graphique (GPU) utilisées pour former et exécuter leurs modèles, une dynamique qui, selon certains analystes du secteur, crée un flux circulaire de capitaux et de ressources informatiques. Cette dynamique a donné lieu à des comparaisons avec la bulle technologique de la fin des années 1990.