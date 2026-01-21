 Aller au contenu principal
La startup d'IA médicale OpenEvidence double sa valorisation pour atteindre 12 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenEvidence, une startup d'IA dont les outils sont utilisés par les médecins américains, a levé 250 millions de dollars de nouveaux fonds à une valorisation de 12 milliards de dollars, a déclaré mercredi la société soutenue par Nvidia et Google Ventures, doublant ainsi sa valorisation en seulement trois mois.

L'augmentation des investissements dans l'IA générative s'est jusqu'à présent concentrée sur les logiciels grand public et de productivité, mais OpenEvidence met en évidence une évolution vers des applications médicales spécialisées, les hôpitaux et les médecins s'appuyant de plus en plus sur l'IA pour soutenir les décisions cliniques susceptibles d'affecter les résultats des patients.

La série D a été codirigée par Thrive Capital et DST Global, ce qui porte le financement total d'OpenEvidence à près de 700 millions de dollars, a déclaré la société.

OpenEvidence était évaluée à 6 milliards de dollars en octobre, lorsqu'elle a levé environ 200 millions de dollars, selon les données de PitchBook. L'augmentation de la valorisation souligne l'enthousiasme croissant des investisseurs pour les entreprises d'IA axées sur les soins de santé qui peuvent faire la preuve de leur adoption dans le monde réel.

Fondée par Daniel Nadler, OpenEvidence développe un moteur de recherche médicale spécialisé, alimenté par l'IA, qui aide les cliniciens à trouver rapidement et à synthétiser des informations provenant de revues évaluées par des pairs et de directives cliniques.

L'entreprise a déclaré que sa plateforme est utilisée quotidiennement par plus de 40 % des médecins aux États-Unis, dans plus de 10 000 hôpitaux et centres médicaux.

En limitant ses données de formation à des sources médicales fiables et en établissant des partenariats officiels avec des organisations telles que le New England Journal of Medicine et l'American Medical Association, l'entreprise vise à répondre aux préoccupations relatives à la précision et à la confiance qui ont constitué des obstacles à l'adoption de l'IA dans le secteur des soins de santé.

OpenEvidence a déclaré avoir pris en charge environ 18 millions de consultations cliniques de médecins américains vérifiés en décembre, contre environ 3 millions de consultations par mois un an plus tôt.

La startup a déclaré qu'elle utiliserait le nouveau capital pour investir dans la recherche et le développement et pour développer son architecture d'IA, qui achemine les questions des médecins vers des systèmes médicaux spécialisés.

