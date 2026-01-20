La startup d'IA Humans& lève 480 millions de dollars pour une valorisation de 4,5 milliards de dollars lors d'un tour de table d'amorçage

par Akash Sriram

La startup d'IA Humans&, fondée par d'anciens chercheurs d'OpenAI, d'Alphabet et de xAI, a levé 480 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage, ce qui valorise l'entreprise à 4,48 milliards de dollars, a-t-elle déclaré mardi.

L'ampleur de ce tour de table témoigne de l'intérêt marqué des investisseurs pour les laboratoires d'IA de nouvelle génération fondés par des chercheurs chevronnés, alors que les entreprises s'efforcent de créer des systèmes qui vont au-delà des chatbots et des outils agentiques.

Le tour de table a été mené par SV Angel de Ron Conway et son cofondateur Georges Harik, tandis que Nvidia NVDA.O , Jeff Bezos, la branche VC d'Alphabet, GV, parmi d'autres investisseurs en capital-risque, y ont également participé.

Nvidia s'est imposée comme l'un des principaux bailleurs de fonds des startups spécialisées dans l'IA en raison de l'augmentation de la demande de ses puces, en prenant des participations dans des entreprises qui dépendent fortement de son matériel informatique.

Humans& a déclaré qu'elle travaillait sur des outils d'IA centrés sur l'homme pour la communication et la collaboration, et qu'elle prévoyait de lancer un produit au début de l'année.

"Le modèle se coordonnera avec les personnes, et avec d'autres IA le cas échéant, afin de permettre aux personnes d'en faire plus et de les rassembler", a déclaré Eric Zelikman, directeur général de Humans& à l'agence Reuters.

L'équipe fondatrice de l'entreprise comprend des chercheurs et des ingénieurs issus de grands laboratoires d'IA et d'institutions telles que OpenAI, Anthropic, Google DeepMind et Meta.

Harik a été le septième employé de Google et a joué un rôle central dans les débuts de l'entreprise. Il a travaillé au lancement de Gmail, a créé Google Docs et a dirigé l'acquisition d'Android par Google.

Zelikman, également cofondateur, avait auparavant travaillé pour xAI d'Elon Musk, où il a contribué aux données d'entraînement pour Grok-2. Il a notamment travaillé sur des méthodes d'apprentissage par renforcement axées sur le raisonnement.