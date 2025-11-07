 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 966,68
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La startup d'IA Anthropic s'étend en Europe avec des bureaux à Paris et à Munich
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 08:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup américaine d'IA Anthropic a déclaré vendredi qu'elle prévoyait d'étendre ses activités en Europe et d'ouvrir des bureaux dans la capitale française, Paris, et à Munich, en Allemagne.

Cette décision fait suite à une expansion mondiale à grande échelle d'Anthropic , qui entend tripler ses effectifs internationaux afin de répondre à la hausse de la demande de ses modèles linguistiques Claude AI en dehors des États-Unis.

Anthropic, basée à San Francisco, évaluée à 183 milliards de dollars et soutenue par Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, et Amazon.com AMZN.O , a été créée en 2021 par un groupe d'anciens employés d'OpenAI.

Elle a des bureaux à Londres, Dublin et Zurich en Europe, et a triplé le nombre de ses employés dans la région l'année dernière.

"L'EMEA est devenue notre région à la croissance la plus rapide, avec un chiffre d'affaires au fil de l'eau qui a été multiplié par plus de 9 au cours de l'année écoulée", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Anthropic, qui compte parmi ses clients des entreprises européennes telles que L'Oréal, BMW, SAP, Lovable et N26, a déclaré que sa main-d'œuvre européenne couvrirait tous les aspects de son activité, de la recherche et de l'ingénierie aux ventes et aux opérations.

Valeurs associées

ALPHABET-A
284,7500 USD NASDAQ +0,15%
AMAZON.COM
243,0400 USD NASDAQ -2,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank