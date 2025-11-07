La startup d'IA Anthropic s'étend en Europe avec des bureaux à Paris et à Munich

La startup américaine d'IA Anthropic a déclaré vendredi qu'elle prévoyait d'étendre ses activités en Europe et d'ouvrir des bureaux dans la capitale française, Paris, et à Munich, en Allemagne.

Cette décision fait suite à une expansion mondiale à grande échelle d'Anthropic , qui entend tripler ses effectifs internationaux afin de répondre à la hausse de la demande de ses modèles linguistiques Claude AI en dehors des États-Unis.

Anthropic, basée à San Francisco, évaluée à 183 milliards de dollars et soutenue par Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, et Amazon.com AMZN.O , a été créée en 2021 par un groupe d'anciens employés d'OpenAI.

Elle a des bureaux à Londres, Dublin et Zurich en Europe, et a triplé le nombre de ses employés dans la région l'année dernière.

"L'EMEA est devenue notre région à la croissance la plus rapide, avec un chiffre d'affaires au fil de l'eau qui a été multiplié par plus de 9 au cours de l'année écoulée", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Anthropic, qui compte parmi ses clients des entreprises européennes telles que L'Oréal, BMW, SAP, Lovable et N26, a déclaré que sa main-d'œuvre européenne couvrirait tous les aspects de son activité, de la recherche et de l'ingénierie aux ventes et aux opérations.