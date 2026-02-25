La startup britannique de conduite autonome Wayve lève 1,2 milliard de dollars auprès d'investisseurs tels que Mercedes et Stellantis

La startup britannique de conduite autonome Wayve a annoncé mercredi avoir levé 1,2 milliard de dollars auprès d'investisseurs tels que Mercedes-Benz, Stellantis, Nissan et Uber, alors qu'elle multiplie les déploiements de robotaxis et travaille avec des constructeurs automobiles mondiaux sur la technologie d'aide à la conduite.

Wayve a déclaré qu'en incluant des investissements "supplémentaires basés sur des étapes" d'Uber UBER.N , elle a obtenu 1,5 milliard de dollars de financement avec ce tour de table, ce qui porte le total des fonds levés à ce jour à 2,8 milliards de dollars et augmente sa valorisation à 8,6 milliards de dollars.

L'investissement de série D comprend également des fonds provenant de Nvidia NVDA.O , de Microsoft MSFT.O et d'un certain nombre d'investisseurs institutionnels.

Le directeur général de Wayve, Alex Kendall, a déclaré à Reuters que la startup disposait encore de la "grande majorité du capital" de son dernier tour de table de 1,05 milliard de dollars en 2024, mené par Softbank Group 9984.T .

"Nous avons un trésor de guerre qui démontre que nous avons un bilan solide pour non seulement lancer des produits, mais aussi les maintenir sur le marché pendant des décennies", a déclaré Alex Kendall.

L'annonce du financement intervient dans un contexte de regain d'intérêt des investisseurs pour les véhicules autonomes, alors que le fabricant de puces Nvidia et d'autres insistent sur le fait que l'IA a mis à portée de main des voitures réellement autonomes .

Le développement de robotaxis s'est avéré plus difficile que prévu, avec des constructeurs automobiles tels que General Motors, Ford et Stellantis qui ont renoncé à des efforts très coûteux pour développer des voitures autonomes.

Wayve n'a annoncé qu'un seul déploiement de robotaxis pour cette année, avec Uber à Londres, où la société américaine de robotaxis Waymo, détenue par Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, prévoit également de se lancer.

Alex Kendall a déclaré que Wayve déploierait des robotaxis avec Uber dans 10 villes du monde en 2026, mais il n'a pas voulu préciser lesquelles.

Le mois dernier, Uber a déclaré qu'il déploierait des robotaxis dans jusqu'à 15 villes au niveau mondial d'ici la fin de 2026 et qu'il étendrait ses services à Madrid, Hong Kong, Houston et Zurich, Hong Kong devant être son premier marché de transport autonome en Asie.

Wayve fournit également sa technologie d'aide à la conduite et de conduite autonome à un certain nombre de constructeurs automobiles.

Nissan 7201.T a annoncé l'année dernière qu'il testait un nouveau système d'aide à la conduite utilisant la technologie Wayve, qui devrait être lancé au Japon au cours de l'exercice 2027 du constructeur automobile.

Wayve travaille également avec Mercedes MBGn.DE et Stellantis STLAM.MI sur des "applications grand public et robotaxi", a déclaré Alex Kendall.

"C'est l'occasion pour nous d'approfondir nos partenariats stratégiques avec Stellantis et Mercedes", a-t-il ajouté.

Il a refusé de dire avec quels autres constructeurs automobiles Wayve travaille.

"À l'avenir, tous les véhicules seront autonomes", a déclaré Alex Kendall. "Nous fournissons une plateforme d'intelligence qui permet aux constructeurs automobiles de créer les produits dont ils rêvent."

Il a ajouté qu'une introduction en bourse restait le plan à long terme de l'entreprise.

"Mais il est clair que nous devons faire beaucoup d'efforts pour gagner le droit d'avoir cette conversation", a déclaré Alex Kendall.