La startup belge de cybersécurité Aikido atteint le statut de licorne grâce à un nouveau tour de table
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Supantha Mukherjee

STOCKHOLM, 14 janvier - La société belge Aikido Security a levé 60 millions de dollars auprès d'investisseurs dirigés par la société de capital-investissement spécialisée dans la technologie, DST Global, pour une valorisation d'un milliard de dollars, a annoncé mercredi la startup de cybersécurité, ce qui en fait l'une des premières nouvelles licornes européennes de 2026.

Développé en 2022, le logiciel de sécurité d'Aikido aide les développeurs à détecter et à traiter les risques automatiquement. Elle compte parmi ses clients le développeur d'applications et de jeux mobiles Niantic, la fintech Revolut et la plateforme de streaming musical SoundCloud.

"Aikido se concentre sur les développeurs. Le produit est vraiment destiné aux personnes qui écrivent des logiciels", a déclaré le directeur général Willem Delbare lors d'un entretien avec Reuters. "On pourrait le considérer comme des garde-fous pour écrire des logiciels sécurisés, en particulier lorsque l'on utilise l'IA."

Le dernier investisseur d'Aikido, DST, a également soutenu très tôt des entreprises telles que Meta, Spotify et Alibaba.

"L'IA a un impact important sur le développement de logiciels, et cet impact ne fera que croître. Nous avons donc besoin de nouvelles approches en matière de sécurité, comme le fait Aikido", a déclaré à Reuters Tom Stafford, associé directeur de DST Global.

Aikido, qui avait levé 24 millions de dollars avant le dernier tour de table, a vu son chiffre d'affaires multiplié par cinq l'année dernière, la moitié environ provenant des États-Unis. Sa clientèle, quant à elle, a presque triplé.

