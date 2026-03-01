 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le fabricant chinois Honor dévoile son premier "téléphone-robot" boosté à l'IA
information fournie par AFP 01/03/2026 à 14:44

Le fabricant chinois de smartphones Honor a dévoilé dimanche à Barcelone son tout premier "téléphone-robot" boosté à l'intelligence artificielle ( AFP / Lluis GENE )

Le fabricant chinois de smartphones Honor a dévoilé dimanche à Barcelone son tout premier "téléphone-robot" boosté à l'intelligence artificielle ( AFP / Lluis GENE )

Le fabricant chinois de smartphones Honor a dévoilé dimanche à Barcelone, à la veille de l'ouverture du Salon mondial du mobile (MWC), son tout premier "téléphone-robot" boosté à l'intelligence artificielle, en pleine course mondiale à l'innovation dans ce secteur très concurrentiel.

Visuellement, ce smartphone ressemble à un appareil dernier cri au-dessus duquel est rattachée par un bras mécanique une petite nacelle qui se déploie avec une caméra, lui donnant un visage humanoïde rétractable.

Ce "compagnon" numérique "multimodal" peut notamment hocher et bouger la tête en fonction des questions posées par son propriétaire, a détaillé Honor, qui prévoit de commercialiser ce "téléphone-robot" à partir "du deuxième semestre" de cette année.

"C'est une révolution entre l'humain et la machine" au moment où "l'IA transforme le monde à une vitesse fulgurante", a vanté lors de sa présentation le président d'Honor, James Li, qui n'a pas précisé à quel prix l'appareil serait commercialisé.

"Nous avons décidé de donner à notre prochaine génération d'appareils non seulement un cerveau, mais aussi des mains et des pieds", a-t-il poursuivi face à de nombreux experts du secteur du mobile réunis au Palais des Congrès de Barcelone, dans le nord-est de l'Espagne.

Honor, dont le siège est basé à Shenzhen en Chine, a ainsi l'ambition de "passer d'un fabricant de smartphones" à un fournisseur "mondial" d'appareils IA, a affirmé James Li.

Fondée en 2013 par le géant Huawei avant d'être vendue en 2020 à un consortium chinois, Honor emploie plus de 14.000 salariés dans le monde, selon son site internet.

En décembre dernier, l'entreprise sud-coréenne Samsung avait présenté son premier téléphone pliable en trois, un an après Huawei, dans un secteur bouleversé par l'explosion de l'IA.

IA: Intelligence artificielle
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank