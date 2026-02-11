La startup Apptronik, spécialisée dans les humanoïdes, lève 520 millions de dollars avec le soutien de Google et de Mercedes-Benz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

La startup de robotique humanoïde Apptronik a levé 520 millions de dollars lors d'un tour de table soutenu par des investisseurs tels que Google et Mercedes-Benz, a annoncé la société mercredi, alors qu'elle cherche à commercialiser ses robots pour un usage industriel.

Ce tour de table valorise la société basée à Austin, au Texas, à environ 5 milliards de dollars, a indiqué une source au fait du dossier. B Capital et l'Autorité d'investissement du Qatar ont également participé à l'extension de la série A, environ un an après qu'Apptronik a levé 415 millions de dollars.

Apptronik prévoit d'utiliser ces nouveaux capitaux pour développer de nouvelles versions de son robot Apollo, augmenter sa production et accroître ses effectifs au-delà de son effectif actuel de plus de 300 personnes. L'entreprise prévoit également de créer un centre de formation et de collecte de données sur les robots à Austin, ainsi qu'un bureau en Californie.

Le directeur général, Jeff Horden, a déclaré que l'entreprise s'attendait à ce que d'autres déploiements de robots humanoïdes dans des usines et des entrepôts aient lieu cette année et l'année prochaine.

Ce financement intervient alors que les entreprises se lancent dans une course au développement de robots humanoïdes pour le travail industriel; Tesla et Figure AI, soutenue par Nvidia, tentent de construire et de déployer des humanoïdes à grande échelle. Figure AI a récemment été évaluée à 39 milliards de dollars.

Apptronik vise initialement les clients des secteurs de la fabrication et de la logistique et a conclu des accords commerciaux avec Mercedes-Benz et GXO Logistics. À plus long terme, elle cherche à étendre ses activités aux applications de soins assistés et d'utilisation à domicile.

Son robot humanoïde Apollo possède des jambes et des roues pour naviguer dans les environnements industriels. Selon Apptronik, les robots à échelle humaine peuvent accéder aux postes de travail et aux rayonnages existants, ce qui pourrait remplacer à terme certaines machines industrielles spécifiques.

L'entreprise approfondit également son partenariat avec Google DeepMind, qui co-développe les modèles d'intelligence artificielle basés sur Gemini pour la plateforme Apollo. Apptronik fournit le matériel et les données d'entraînement du monde réel provenant de ses déploiements, a indiqué M. Horden.

Fondée en 2016 en tant que spin-out de l'Université du Texas, Apptronik tire ses origines des premiers travaux sur le programme de robot humanoïde Valkyrie de la Nasa.

Howard Morgan, partenaire général de B Capital, a déclaré que l'entreprise dispose d'un avantage concurrentiel dans la conception de sa main robotique et a construit un pipeline de commandes commerciales assez important.

"La valorisation par rapport à son potentiel est plus attrayante que celle de certains de ses pairs", a déclaré M. Morgan lors d'une interview.