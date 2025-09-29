La startup aérospatiale Beta Technologies, soutenue par Amazon, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout de détails et de contexte)

La startup aérospatiale Beta Technologies a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, dernière entreprise en date à se joindre à la ruée pour profiter d'une hausse record du marché des actions.

L'apaisement des tensions commerciales, la vigueur des marchés boursiers et la demande refoulée des investisseurs se sont combinés pour créer l'une des fenêtres de cotation les plus actives depuis des années, les entreprises des secteurs de la technologie, de l'aérospatiale et de l'énergie verte menant la charge.

Beta Technologies, soutenue par le géant technologique Amazon AMZN.O , n'a pas révélé la taille ni les conditions de son offre.

La société vise à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "BETA".

Beta Technologies conçoit, fabrique et vend des avions électriques à hautes performances, des systèmes de propulsion électrique avancés, des systèmes de charge et des composants.

Morgan Stanley et Goldman Sachs sont les principaux souscripteurs de l'offre.