La start-up Upscale AI est valorisée à 2 milliards de dollars après une nouvelle levée de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Upscale AI, spécialisée dans les infrastructures réseau pour l'IA, a annoncé lundi avoir levé 190 millions de dollars dans le cadre d'une extension de son tour de table de démarrage, portant ainsi sa valorisation à 2 milliards de dollars.

Voici quelques détails:

* Cet investissement porte le montant total des fonds levés par l'entreprise à 500 millions de dollars. Premji Invest, la branche d'investissement du milliardaire indien Azim Premji, a mené ce tour de table.

* De nouveaux investisseurs, notamment Nvidia NVDA.O , Salesforce Ventures CRM.N , Seligman Ventures et l'investisseur public singapourien Temasek, ont participé à ce tour de table.

* Des investisseurs existants, notamment Maverick Silicon, Mayfield, Prosperity7 Ventures, StepStone Group et Tiger Global, ont également participé à ce tour de table.

* Upscale AI développe du matériel, des systèmes et des logiciels qui relient les puces d’IA, la mémoire et le stockage au sein d’un réseau hautement performant, permettant ainsi aux grands modèles d’IA de s’entraîner et de fonctionner plus efficacement, avec moins de latence.

* La société a indiqué qu’elle utiliserait ces fonds pour développer ses activités et accélérer la mise sur le marché de sa technologie avancée de réseau native pour l’IA.

* Upscale AI avait levé 200 millions de dollars en janvier, lors d’un tour de table de série A mené par Tiger Global, Premji Invest et Xora Innovation.