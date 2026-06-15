La start-up spécialisée dans les puces Tensordyne prévoit 200 millions de dollars de commandes pour son système d'IA destiné à concurrencer Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tensordyne a déclaré lundi qu'elle prévoit plus de 200 millions de dollars de commandes pour son nouveau système d'inférence, alors que cette start-up spécialisée dans les puces d'IA se positionne comme un concurrent direct de Nvidia NVDA.O sur un marché en pleine croissance mais de plus en plus gourmand en énergie.

Sa puce Tensordyne Napier, développée en collaboration avec Broadcom AVGO.O et Juniper Networks HPE.N (filiale de HPE), est fabriquée par TSMC 2330.TW , le premier fabricant mondial de puces sous contrat.

Basée à Sunnyvale, en Californie, l'entreprise vise à alléger les contraintes liées à l'infrastructure d'IA en améliorant la vitesse d'inférence, l'efficacité énergétique et la densité des racks, dans un contexte de forte hausse de la demande en IA générative.

Le directeur général Marc Bolitho a déclaré à Reuters que le produit devrait être officiellement lancé dans les mois à venir et que la start-up suscite “un vif intérêt”.

“Nous avons reçu plus d’une douzaine de lettres d’intention de la part d’entreprises souhaitant évaluer nos systèmes bêta et nous prévoyons une demande de plus de 200 millions de dollars à l’avenir”, a-t-il déclaré.

La société a indiqué que les fournisseurs d’infrastructures d’IA Cirrascale et BlueSky Compute avaient manifesté leur intérêt pour le système, aux côtés de grandes entreprises technologiques et de fournisseurs de services cloud d’IA.

Fondée en 2017 sous le nom de Recogni , la société a changé de nom pour devenir Tensordyne l'année dernière. Elle a levé environ 176 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Celesta Capital, GreatPoint Ventures et Juniper Networks, et se prépare à un tour de table de série D plus tard cette année.