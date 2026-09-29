La start-up spécialisée dans les puces électroniques Efficient Computer lève 97 millions de dollars, avec une valorisation de 650 millions de dollars

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(Correction du titre et des paragraphes 1 et 9 afin de préciser qu'Efficient Computer a levé 97 millions de dollars, et non 100 millions)

par Stephen Nellis

Efficient Computer, une start-up spécialisée dans les puces électroniques issue de l’université Carnegie Mellon, a annoncé mardi avoir levé 97 millions de dollars de financement supplémentaire, portant sa valorisation à 650 millions de dollars.

Efficient développe des puces dotées d’architectures dites « à flux de données », qui peuvent être à la fois plus rapides et 10 à 100 fois plus économes en énergie que les architectures utilisées par Intel Corp INTC.O ou Nvidia Corp NVDA.O .

Les puces à flux de données font l’objet de publications universitaires depuis des décennies sans avoir trouvé d’application commerciale, principalement parce qu’il est difficile pour les développeurs de logiciels de les programmer pour la grande variété de tâches pouvant être traitées par les puces d’Intel ou de Nvidia. Mais l’explosion de la demande en matière de calcul a suscité un regain d’intérêt pour les puces à flux de données .

Basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, la société Efficient explique avoir commencé à zéro dans des laboratoires universitaires pour développer à la fois le matériel et les outils logiciels nécessaires afin d’adapter l’approche par flux de données à un processeur à usage général. Bien qu’Efficient prévoie à terme de fabriquer de grandes puces pouvant être utilisées dans des centres de données, les premières puces commercialisées sont destinées aux drones et aux petits robots.

Bien que ces puces soient minuscules, l’intégration de fonctionnalités d’IA dans ces appareils alimentés par batterie implique qu’elles doivent gérer une plus grande variété de tâches que par le passé.

“Nous parvenons en quelque sorte à concilier facilité de programmation, rapidité et efficacité”, a déclaré le directeur général Brandon Lucia lors d’une interview. “Lorsque vous construisez un système d’IA, celui-ci finit par faire bien plus que simplement exécuter deux petits algorithmes d’IA nano-optimisés.”

Efficient n’a pas divulgué son chiffre d’affaires, mais Andrew Marks, associé chez TQ Ventures, qui a mené ce tour de table, a indiqué que ces nouveaux fonds serviront à augmenter les livraisons jusqu’à l’année prochaine.

“De nombreuses start-ups spécialisées dans les puces disposent d’une excellente architecture. Très peu parviennent à mettre leurs puces entre les mains des clients”, a déclaré M. Marks.

Avec ces nouveaux capitaux, Efficient a levé 173 millions de dollars à ce jour. Outre TQ Ventures, ce tour de table a bénéficié de la participation d’Eclipse, d’Union Square Ventures, de Giant Ventures, de Triatomic Capital, de TO Capital, de TF Capital, de Mana Ventures, de Toyota Ventures, d’Overmatch et de Borderless.