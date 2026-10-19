La start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent a plus que doublé sa valorisation, qui atteint désormais 6,2 milliards de dollars, lors d'un tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tenstorrent a annoncé lundi avoir levé 1,5 milliard de dollars lors d'un tour de table de fin de cycle, qui valorise la start-up spécialisée dans les puces d'IA à 6,2 milliards de dollars post-financement, soit plus du double de sa valorisation de décembre 2024.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'entreprise, basée à Santa Clara, en Californie, a indiqué qu'elle utiliserait ces fonds pour accroître la production de ses serveurs Galaxy, qui combinent des dizaines de ses puces d'IA pour alimenter des applications telles que des chatbots, des assistants de codage et des générateurs de vidéos.

* Tenstorrent développe des puces d’IA et des logiciels à l’aide de RISC-V, une architecture de puces open source qui permet aux entreprises de concevoir des processeurs sans frais de licence et de réduire leur dépendance vis-à-vis des écosystèmes de puces propriétaires tels que celui d’Arm.

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* Ce tour de table de série E a été mené par Trace Capital et Innovation X. Parmi les autres investisseurs figuraient ARK Invest (dirigé par Cathie Wood), Sandisk SNDK.O , Morgan Stanley MS.N , T. Rowe Price TROW.O et Tether Investments.

* Jim Keller, directeur général de Tenstorrent et architecte de puces de renom, a précédemment dirigé les efforts de Tesla

TSLA.O visant à développer une puce de conduite autonome pour les véhicules électriques et a occupé des postes clés en conception chez Apple AAPL.O et AMD AMD.O , entre autres.

* Le dernier tour de table de la start-up a permis de lever plus de 693 millions de dollars en décembre 2024, pour une valorisation pré-financement de 2 milliards de dollars, sous la houlette de Samsung Securities 016360.KS et d’AFW Partners.