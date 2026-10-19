 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent a plus que doublé sa valorisation, qui atteint désormais 6,2 milliards de dollars, lors d'un tour de table
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 13:40

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tenstorrent a annoncé lundi avoir levé 1,5 milliard de dollars lors d'un tour de table de fin de cycle, qui valorise la start-up spécialisée dans les puces d'IA à 6,2 milliards de dollars post-financement, soit plus du double de sa valorisation de décembre 2024.

Voici quelques détails supplémentaires:

* L'entreprise, basée à Santa Clara, en Californie, a indiqué qu'elle utiliserait ces fonds pour accroître la production de ses serveurs Galaxy, qui combinent des dizaines de ses puces d'IA pour alimenter des applications telles que des chatbots, des assistants de codage et des générateurs de vidéos.

* Tenstorrent développe des puces d’IA et des logiciels à l’aide de RISC-V, une architecture de puces open source qui permet aux entreprises de concevoir des processeurs sans frais de licence et de réduire leur dépendance vis-à-vis des écosystèmes de puces propriétaires tels que celui d’Arm.

O9Ty.F

* Ce tour de table de série E a été mené par Trace Capital et Innovation X. Parmi les autres investisseurs figuraient ARK Invest (dirigé par Cathie Wood), Sandisk SNDK.O , Morgan Stanley MS.N , T. Rowe Price TROW.O et Tether Investments.

* Jim Keller, directeur général de Tenstorrent et architecte de puces de renom, a précédemment dirigé les efforts de Tesla

TSLA.O visant à développer une puce de conduite autonome pour les véhicules électriques et a occupé des postes clés en conception chez Apple AAPL.O et AMD AMD.O , entre autres.

* Le dernier tour de table de la start-up a permis de lever plus de 693 millions de dollars en décembre 2024, pour une valorisation pré-financement de 2 milliards de dollars, sous la houlette de Samsung Securities 016360.KS et d’AFW Partners.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
528,7500 USD NASDAQ -5,95%
APPLE
343,4600 USD NASDAQ +0,43%
MORGAN STANLEY
180,530 USD NYSE -0,85%
SANDISK
1 299,3000 USD NASDAQ -6,85%
T ROWE PRICE GRP
100,9700 USD NASDAQ -0,39%
TESLA
354,7200 USD NASDAQ -2,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 838,93 -1,48%
Pétrole Brent
108,38 +2,55%
HAFFNER ENERGY
0,713 +1,86%
EUTELSAT
1,688 -4,42%
TOTALENERGIES
80,62 -0,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank