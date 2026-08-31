La start-up spécialisée dans les marchés prédictifs Kalshi interdit définitivement à l'ancien législateur américain Santos d'effectuer des transactions

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Lundi, Kalshi a définitivement banni l'ancien membre du Congrès américain George Santos de sa plateforme et lui a infligé une amende de 71 356 dollars pour délit d'initié.

La société a indiqué dans une mesure disciplinaire que son service de conformité avait trouvé des motifs raisonnables de croire que l'ancien législateur s'était livré à des transactions illicites.

Cette décision intervient alors que les plateformes de marchés prédictifs Kalshi et Polymarket ont constaté une recrudescence des activités de trading suspectes, ce qui pose de nouveaux défis en matière de conformité alors que les régulateurs et les forces de l’ordre intensifient leur surveillance de ce secteur en pleine croissance.

Kalshi avait signalé M. Santos au ministère américain de la Justice en juin après avoir détecté des activités de trading suspectes sur son compte sur la plateforme, avait alors déclaré une source à Reuters .

Santos a été exclu du Congrès pour fraude et usurpation d’identité. Le président américain Donald Trump a commué sa peine de prison de plus de sept ans l’année dernière.