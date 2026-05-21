La start-up spécialisée dans l'IA Hark lève 700 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, avec une valorisation de 6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans l'IA Hark a levé plus de 700 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars lors d'un tour de table de démarrage, avec une valorisation post-financement de 6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a annoncé jeudi la société.

La société développe des logiciels d'IA personnalisés qui s'intègrent à des appareils physiques et aident les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes et leurs flux de travail numériques, quel que soit le type de données.

Voici quelques détails concernant cette opération:

* Le tour de table a été sursouscrit et mené par Parkway Venture Capital.

* Les branches de capital-risque de Nvidia NVDA.O , AMD

AMD.O , Intel INTC.O , Qualcomm QCOM.O et Salesforce CRM.N ont participé à ce tour, tout comme les sociétés d'investissement Brookfield BN.TO , Align Ventures, Greycroft et ARK Invest.

* Ce financement devrait soutenir le développement par Hark de capacités d'IA personnalisées et de nouveaux matériels; l'entreprise indique qu'elle met au point des systèmes intégrés combinant des modèles de base, du matériel et des interfaces utilisateur afin de permettre l'exécution de tâches autonomes tout en préservant la mémoire de l'utilisateur.

* Hark a déclaré qu'elle prévoyait de déployer ses modèles d'IA plus tard cet été, offrant ainsi aux utilisateurs un accès anticipé à sa plateforme d'IA personnelle. La société lancera ultérieurement des appareils matériels natifs pour l'IA, conçus pour ces modèles.

* La banque d'investissement spécialisée dans les technologies Qatalyst Partners a conseillé Hark dans le cadre de cette transaction. Hark a été fondée par l'entrepreneur Brett Adcock, qui a également fondé des start-ups telles que la société aérospatiale Archer Aviation et la société de robotique Figure AI.