La start-up spécialisée dans l'IA Genspark a été valorisée à 2,6 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'entreprise tout au long du texte, et mention des revenus récurrents dans le dernier paragraphe)

La société technologique Genspark.ai a annoncé mercredi avoir levé 100 millions de dollars lorsd’un tour de tableprolongé qui la valorise à 2,6 milliards de dollars, soulignant le vif intérêt des investisseurs pour les entreprises d’IA développant des outils de productivité au travail.

Ce tour de table a été soutenu par des investisseurs existants, notamment Sozo Ventures, Korea Mirae Asset et UpHonest Capital. Ce dernier investissement porte le montant total du financement de série B de l’entreprise, basée à Palo Alto, en Californie, à 485 millions de dollars.

Ce financement intervient alors que les investisseurs continuent d’injecter des fonds dans les start-ups spécialisées dans l’IA qui développent des outils visant à automatiser les tâches professionnelles et à améliorer la productivité.

Fondée par d’anciens employés de Microsoft MSFT.O , Google, Meta META.O , YouTube et Pinterest PINS.N , Genspark propose un espace de travail alimenté par l’IA qui utilise plusieurs modèles d’IA pour aider les utilisateurs à créer des présentations, des modèles financiers, des applications logicielles et d’autres livrables professionnels.

“Nous pensons que l’avenir du travail reposera sur des systèmes d’IA capables de comprendre le contexte, d’assurer la coordination entre les différents outils et d’aider les équipes à mener à bien leurs projets de A à Z”, a déclaré Eric Jing, directeur général de Genspark, dans un communiqué.

“Ce financement nous permet de continuer à investir à grande échelle dans cette vision.”

La société a conclu des partenariats avec de grands fournisseurs d’IA et des entreprises du cloud, notamment OpenAI, Anthropic, Microsoft et Amazon Web Services.

L’entreprise a indiqué que plus de 6.000 clients professionnels s’étaient inscrits à sa plateforme "Genspark for Business" dans les six mois suivant son lancement.

Genspark a indiqué avoir enregistré 150 millions de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR) au cours des trois premiers mois de 2026, qui s’ajoutent aux 100 millions de dollars d’ARR générés depuis son lancement en avril 2025.