La start-up Oxmiq lève 35 millions de dollars pour développer une architecture de puces visant à réduire le coût de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney

La start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle Oxmiq a annoncé mercredi avoir levé 35 millions de dollars auprès d’investisseurs afin de développer une architecture de conception de puces et des logiciels permettant de réduire les coûts de développement et d’exploitation des applications d’IA.

Le développement d’une puce d’IA de pointe peut coûter des centaines de millions de dollars et prendre plusieurs années pour élaborer les plans de conception des circuits intégrés requis ainsi que les logiciels nécessaires à son fonctionnement. L’objectif d’Oxmiq est de regrouper trois composants distincts d’un système d’IA et de les combiner en un seul bloc de propriété intellectuelle (IP) qu’elle pourra concéder sous licence, a déclaré son directeur général, Raja Koduri, lors d’une interview.

En général, les systèmes d’IA sont répartis entre les puces graphiques et les processeurs centraux. Oxmiq prévoit de combiner ces deux éléments, ainsi qu’un troisième composant, un moteur tensoriel, en une seule conception, a-t-il précisé.

“Nous souhaitons devenir l’Arm de cette nouvelle ère”, a déclaré M. Koduri, en référence à la société britannique qui fournit la conception et la propriété intellectuelle de presque tous les smartphones dans le monde.

La société prévoit également de développer une architecture informatique intégrant des “chiplets” — plusieurs puces spécifiques combinées pour former un système complet — et de la mémoire au sein d’un même boîtier.

Ancien architecte en chef d’Intel INTC.O et ancien dirigeant d’AMD, M. Koduri a déclaré qu’Oxmiq se lancerait également sur le marché des puces sur mesure, où se font concurrence Broadcom AVGO.O , Marvell MRVL.O et MediaTek

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Oxmiq prévoit d’utiliser ces 35 millions de dollars pour finaliser le premier lot de propriété intellectuelle sur lequel elle travaille et le commercialiser, a précisé M. Koduri. L’entreprise prévoit également de recruter davantage d’ingénieurs à mesure qu’elle développe ses activités.

Basée à Campbell, en Californie, la société a levé un total de 60 millions de dollars, a-t-elle indiqué. Ce tour de table de 35 millions de dollars a réuni des investisseurs tels que la société taïwanaise MediaTek et Pegatron Venture Capital. Le Samsung Catalyst Fund et Fudomo ont mené ce tour de table.