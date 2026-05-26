La start-up logistique Stord lève 250 millions de dollars avec une valorisation de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up logistique Stord a annoncé mardi avoir levé près de 250 millions de dollars lors d'un tour de table de série F, avec une valorisation de 3 milliards de dollars, et avoir lancé Stord Labs afin de faire progresser l'« intelligence physique ».

Ce financement témoigne de la confiance des investisseurs dans les plateformes qui fournissent aux marques indépendantes l'infrastructure technologique nécessaire pour contester la domination des géants du commerce électronique tels qu'Amazon

AMZN.O .

Voici quelques détails:

* Stord Labs servira de base de recherche à l'entreprise pour tester l'IA agentique, la robotique et l'automatisation à partir de données réelles de traitement des commandes afin d'améliorer les opérations d'entrepôt.

* Le tour de table de série F a été mené par des investisseurs existants et comprenait notamment Strike Capital, Kleiner Perkins, Founders Fund, Franklin Templeton et Baillie Gifford.

* La valorisation de l'entreprise a doublé par rapport à 1,5 milliard de dollars il y a un an, lorsque Stord avait levé environ 200 millions de dollars lors de son tour de table de série E.

* La start-up a déclaré que son chiffre d'affaires avait été multiplié par plus de dix au cours des quatre dernières années, son activité logicielle connaissant une croissance plus rapide que l'ensemble de ses opérations, grâce à l'adoption croissante de sa plateforme d'IA et de gestion des commandes e-commerce.

* Basée à Atlanta, Stord propose une plateforme de chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA qui combine des services logistiques tels que l'entreposage et la gestion des commandes avec des logiciels d'entreprise.

* Sean Henry, directeur général et fondateur, a déclaré que Stord offre aux marques indépendantes une plateforme commerciale intégrée qui combine logistique, logiciels et IA pour offrir une expérience client rivalisant avec celle d'Amazon Prime.

* Stord exploite plus de 100 sites de gestion des commandes et des marques telles que la société de nutrition AG1, l'entreprise de voyage et de lifestyle Monos et la marque de vêtements True Classic utilisent sa plateforme pour leurs relations directes avec les consommateurs.