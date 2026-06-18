La start-up israélienne spécialisée dans la cybersécurité Dream lève 260 millions de dollars et est valorisée à 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La start-up israélienne spécialisée dans la cybersécurité Dream a annoncé avoir levé 260 millions de dollars lors d'un tour de table privé, portant sa valorisation à 3 milliards de dollars.
Dream a été cofondée par Shalev Hulio, qui était également l'un des fondateurs de la société de logiciels espions NSO Group, mais qui a rompu ses liens avec cette dernière en 2022.
Ce tour de table a été co-dirigé par Bicycle Capital et Group 11, avec la participation d'Antler, de Bain Capital Ventures, de Tru Arrow Partners et d'autres investisseurs internationaux, a précisé Dream.
L’ancien chancelier autrichien Sebastian Kurz est également cofondateur de Dream.
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