La start-up française HyPrSpace vise une production de 100 moteurs par an pour son microlanceur Baguette One

par Leo Marchandon et Gianluca Lo Nostro

HyPrSpace a inauguré jeudi sa première usine de production en série en Gironde, a annoncé l'entreprise, qui vise une production de 100 moteurs par an pour son microlanceur Baguette One à un moment où la start-up spatiale française se prépare à un lancement d'essai prévu l'année prochaine.

HyPrSpace fait partie des nombreuses start-ups spatiales européennes qui cherchent à tirer parti de la demande croissante et de la baisse des coûts des lancements spatiaux, avec des gouvernements et des opérateurs commerciaux du monde entier prévoyant de mettre des milliers de satellites en orbite.

La nouvelle usine de 7.000 mètres carrés au Haillan, dans la métropole de Bordeaux, peut produire environ 100 moteurs par an, soit suffisamment pour équiper 12 des microlanceurs prévus par l'entreprise.

L'entreprise basée en région bordelaise affirme pouvoir réduire encore ces coûts grâce à sa fusée hybride Orbital Baguette One, qui comporte moins de pièces que les fusées conventionnelles.

Les moteurs hybrides ont généralement été moins efficaces que les moteurs entièrement à propergol liquide, bien qu'HyPrSpace ait déclaré en 2024 qu'un de ses essais avait atteint un rendement moyen de 94%.

Le ministère français des Armées a annoncé en septembre qu'un démonstrateur suborbital Baguette One décollerait en 2027 depuis le site militaire de la Direction générale de l'armement (DGA) à Biscarrosse, dans les Landes, ce qui constituerait une première depuis la France métropolitaine. Deux essais au sol supplémentaires sont nécessaires avant le tir.

Nicolas Billecocq, directeur général d’HyPrSpace et ancien ingénieur chez Safran SAF.PA , a déclaré à Reuters que l'ambition de l'entreprise était de changer le paradigme et le coût de l’accès à l’espace.

L’entreprise reste toutefois un acteur de taille modeste sur un marché européen des lancements spatiaux de plus en plus encombré.

HyPrSpace n’a pas été sélectionnée lors du premier tour de l'appel d'offres de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour un lanceur, mais Nicolas Billecocq a dit que l’entreprise avait l’intention de se porter à nouveau candidate.

Le financement de la start-up provient à parts à peu près égales de sources publiques et privées, notamment grâce à une levée de fonds de 21 millions d’euros finalisée en 2025.

Plutôt que de concurrencer les fusées de grande capacité qui déploient des dizaines, voire des centaines de satellites à la fois, telles que SpaceX SPCX.O ou Ariane, HyPrSpace cible des clients qui recherchent un accès dédié à l’espace, a déclaré Nicolas Billecocq.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon à Gdansk ; version française Coralie Lamarque)