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La start-up fintech dLocal affiche un bénéfice en baisse de 10 % au premier trimestre
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 22:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du communiqué et du contexte)

Le prestataire de services de paiement dLocal ( DLO.O ) a annoncé jeudi une baisse de 10 % de son bénéfice net au premier trimestre, inférieur aux estimations des analystes, alors qu'une charge fiscale exceptionnelle et des dépenses plus élevées ont contrebalancé la forte augmentation des volumes de paiement.

Le bénéfice net pour la période s'est établi à 41.9 millions de dollars, en deçà des 48.9 millions de dollars attendus par les analystes. La société a déclaré que ces résultats avaient été affectés par un ajustement fiscal de 9.7 millions de dollars lié aux produits à tempérament et aux coûts d'un récent cycle d'investissement.

Toutefois, le chiffre d'affaires de la première licorne uruguayenne, une entreprise dont la capitalisation boursière dépasse le milliard de dollars, a bondi de 55 % pour atteindre 335.9 millions de dollars, dépassant les 333.1 millions de dollars prévus. Le volume total des paiements (TPV) a bondi de 73 % pour atteindre 14.1 milliards de dollars, contre 8.1 milliards de dollars un an plus tôt.

DLocal, qui facilite les transactions pour des commerçants tels qu'Amazon AMZN.O , Uber UBER.N et Spotify SPOT.N , opère sur plus de 40 marchés émergents et tire l'essentiel de ses revenus d'Amérique latine, notamment du Brésil, du Mexique et de l'Argentine, mais aussi d'Afrique et d'Asie.

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