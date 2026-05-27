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La start-up du nucléaire Newcleo va entrer en bourse via une opération de fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC)
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Newcleo a annoncé mercredi son intention d'entrer en bourse aux États-Unis dans le cadre d'une opération de fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC), qui valorise cette start-up du nucléaire à environ 2,4 milliards de dollars avant levée de fonds.

Voici quelques détails de l'opération:

* L'accord conclu entre Newcleo et la société d'acquisition à vocation spécifique NewHold Investment Corp III NHIC.O devrait générer jusqu'à 429 millions de dollars de produit brut, avant prise en compte des rachats et des frais de transaction.

* “Les capitaux levés dans le cadre de cette transaction stratégique, combinés à l'accès au marché public, nous permettront de faire progresser rapidement le déploiement de nos réacteurs et nos capacités de fabrication de combustible à travers l'Europe et les États-Unis”, a déclaré le directeur général Stefano Buono dans un communiqué.

* Une SPAC est une société écran qui lève des capitaux par le biais d'une introduction en bourse (IPO) en vue de fusionner avec une entreprise privée, offrant ainsi une alternative plus rapide qu'une introduction en bourse traditionnelle.

* Une fois l'opération finalisée, Newcleo devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole “NWCL”.

* Fondée en 2021, Newcleo est une entreprise du secteur de l'énergie nucléaire qui développe des réacteurs rapides modulaires avancés refroidis au plomb et du combustible nucléaire à oxydes mixtes à partir de matières nucléaires retraitées.

* Cette opération intervient alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour s'assurer l'approvisionnement en énergie nécessaire à l'IA , ce qui renforce l'intérêt pour l'énergie nucléaire en tant que source d'énergie d'avenir.

* La société prévoit que l'opération sera finalisée au cours du second semestre de l'année.

Fusions / Acquisitions
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