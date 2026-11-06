La start-up dentaire suisse vVardis vise une valorisation pouvant atteindre 4,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société spécialisée dans la santé dentaire vVardis a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 4,37 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, cherchant à tirer parti de la demande pour des traitements permettant de soigner les caries à un stade précoce sans fraisage.

La société, dont le siège est en Suisse, prévoit de lever jusqu’à 228,6 millions de dollars en proposant 9,5 millions d’actions à un prix compris entre 21 et 24 dollars chacune.

Cette offre intervient alors que la volatilité du marché américain, suite aux élections de mi-mandat, met à l'épreuve l'appétit des investisseurs pour les introductions en bourse, notamment la méga-introduction en bourse potentielle de la société d'IA Anthropic.

vVardis développe, sous sa marque Curodont, des traitements dentaires non invasifs conçus pour réparer et inverser les caries dentaires à un stade précoce, sans fraisage ni injection.

Les ventes de son produit phare aux États-Unis, Curodont Repair Fluoride Plus, ont augmenté de 112 % au cours des neuf mois clos le 30 septembre.Selon son dossier de dépôt, ce produit avait été vendu à plus de 20 000 cabinets dentaires américains au 30 juin.

Aux États-Unis, Curodont est réglementé en tant que médicament en vente libre en raison de sa teneur en fluorure de sodium. Selon le dossier de mise en bourse, la FDA n’a pas encore évalué sa sécurité ni son efficacité.

Ses cofondatrices , Haley Abivardi et Goly Abivardi, conserveront 87 % du total des droits de vote de la société après l’offre. Les sœurs Abivardi ont également donné en garantie environ 10,3 millions d’actions pour des prêts personnels, comme l’indique le dossier de dépôt.

vVardis prévoit d’utiliser le produit de l’émission pour les besoins généraux de l’entreprise, notamment le fonds de roulement, les frais d’exploitation et les dépenses d’investissement. Elle pourrait également utiliser ce produit pour des investissements stratégiques ou des acquisitions d’entreprises, de produits, de services ou de technologies complémentaires, a indiqué la société dans le dossier de placement.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, William Blair, UBS Investment Bank et Deutsche Bank Securities sont les chefs de file de l’opération.

vVardis prévoit de coter ses actions à laBourse de New York sous le symbole "VVVV".