La start-up de livraison par drone Zipline est valorisée à 21,5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

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(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 6 à 9)

par Pragyan Kalita

Zipline a annoncé jeudi avoir levé 1,5 milliard de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui valorise la start-up américaine spécialisée dans la livraison par drone à 21,5 milliards de dollars après levée de fonds, soit près du triple de sa valorisation en l'espace d'environ 10 mois.

Ce financement intervient alors que la concurrence dans le secteur de la livraison par drone s'intensifie, les entreprises étendant leurs réseaux de livraison, même si les autorisations réglementaires et les inquiétudes des riverains concernant le bruit et la sécurité restent des obstacles à une adoption plus large.

Ce tour de table a été mené par Paradigm, WCM Investment Management et Layer Global, et a bénéficié de la participation d’Uber, de Tiger Global et de J.P. Morgan, entre autres.

L’entreprise prévoit d’utiliser ces fonds pour étendre sa capacité de production aux États-Unis, embaucher davantage de personnel et développer un réseau national de livraison par drone.

Le directeur général, Keller Cliffton, a déclaré à Reuters lors d’une interview que Zipline avait dû développer elle-même une grande partie de sa technologie et de ses opérations de fabrication, car il n’existait aucune chaîne d’approvisionnement établie dans le domaine de la livraison par drone sur laquelle s’appuyer.

“Aucun de nos clients ne s’intéresse aux drones. Ce qui les intéresse , c’est la téléportation; nous avons donc dû mettre en place tout ce qui était nécessaire en coulisses pour y parvenir.”

M. Cliffton a expliqué que les restrictions réglementaires avaient initialement empêché Zipline de se lancer commercialement sur son marché national, ce qui a poussé l’entreprise à démarrer ses activités à l’étranger.​‌

“Pendant les dix premières années qui ont suivi la création de l’entreprise, il était illégal aux États-Unis de faire voler des drones hors de portée visuelle”, a-t-il ajouté. “C’est la raison pour laquelle nous avons démarré nos activités en dehors des États-Unis pendant les huit premières années de notre exploitation commerciale.”

Zipline, qui opère sur quatre continents, a été valorisée à 7,6 milliards de dollarslors de sa levée de fonds de 600 millions de dollars en début d’année.

En août, l’entreprise s’est associée à Uber pour proposer la livraison par drone autonome aux clients d’Uber Eats; le géant du VTC a également pris une participation stratégique pour un montant non divulgué.

De son côté, Amazon prévoit également d’étendre son service de livraison par drone de 11 sites à environ 500 localités aux États-Unis d’ici la fin de l’année.