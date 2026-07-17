La start-up chinoise Moonshot dévoile le plus grand modèle d'IA ouvert au monde

par Laurie Chen

La start-up chinoise Moonshot a dévoilé vendredi "Kimi K3", un modèle à 2.800 milliards de paramètres qui, selon elle, constitue le plus grand système d’intelligence artificielle à poids ouvert au monde et offre des performances proches du modèle de pointe "Fable" d'Anthropic.

Ce lancement, qui intervient un mois après le retrait soudain des modèles Fable et Mythos d’Anthropic par le gouvernement américain pour des raisons de sécurité, souligne la rapidité avec laquelle la Chine comble son retard en matière d'IA.

Selon Moonshot, Kimi K3 est le premier modèle à poids ouvert à approcher la barre des 3.000 milliards de paramètres et est conçu pour le raisonnement avancé, la programmation à long terme et le travail intellectuel. Il dispose d’une fenêtre de contexte d’un million de tokens qui lui permet de traiter et de retenir nettement plus d’informations que les générations précédentes.

Kimi K3 "a affiché des performances comparables à celles de Fable 5 (avec mécanisme de secours) et a largement surpassé Opus 4.8 d’Anthropic, GPT 5.6 Sol et GPT 5.5" en termes d’optimisation du noyau GPU, assure Moonshot.

Le modèle a également affiché d’excellents résultats lors d’évaluations menées par des tiers.

La plateforme publique d'évaluation des modèles linguistiques Arena.ai a classé Kimi K3 en première position en matière de capacités de création d’interfaces web, tandis que Vals AI l’a mis en deuxième position au classement général, derrière Fable 5 et devant GPT-5.6 Sol.

Artificial Analysis a indiqué que le modèle offrait des performances comparables à celles du GPT-5.5 d’OpenAI et du Claude Opus 4.8 d’Anthropic, en particulier lors de tests mesurant des tâches complexes en plusieurs étapes.

L’annonce de Moonshot a entraîné une forte chute de ses concurrents chinois du secteur, Zhipu 2513.HK et Minimax

0100.HK ayant perdu 27,7% et 16,5% respectivement en après-Bourse à Hong Kong.

(Laurie Chen ; version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)