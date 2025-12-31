 Aller au contenu principal
La start-up chinoise d'IA MiniMax et d'autres lancent leurs IPO à Hong Kong dans une ruée de fin d’année
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 08:20

La start-up chinoise d’IA MiniMax Group a mené mercredi six introductions en Bourse à Hong Kong, pour un total de 16,7 milliards de dollars hongkongais (2,15 milliards de dollars), selon des documents boursiers, alors que les sociétés d’IA et de semi-conducteurs soutiennent le redressement des marchés actions de la ville et donnent le ton pour l'année 2026.

Hong Kong a levé 36,5 milliards de dollars via 114 nouvelles cotations en 2025, son meilleur résultat depuis 2021 et plus de trois fois le montant levé en 2024, selon les données de LSEG.

MiniMax cherche à lever jusqu'à 4,19 milliards de dollars hongkongais en proposant 25,4 millions d’actions à un prix compris entre 151 et 165 dollars hongkongais, en vue d’une entrée en Bourse le 9 janvier.

Les spécialistes des semi-conducteurs OmniVision Integrated Circuits 603501.SS et GigaDevice Semiconductor 603986.SS ont également lancé leurs opérations de construction du livre, visant chacun environ 600 millions de dollars.

"La vague d'approbations d'IPO suggère un changement dans l'accélération du développement des startups d'IA grâce à l'accès au marché des capitaux", a déclaré Lian Jye Su, analyste en chef chez Omdia, en ajoutant que le financement public aide la Chine à bâtir un écosystème d’IA plus résilient face aux restrictions technologiques.

MiniMax, fondée début 2022 par Yan Junjie, ancien cadre de SenseTime, fait partie du premier groupe de développeurs chinois de grands modèles linguistiques à viser une introduction en Bourse à Hong Kong et développe des modèles d’IA multimodaux, tels que MiniMax M1, Hailuo-02, Speech-02 et Music-01, capables de traiter texte, audio, images, vidéo et musique.

L'opération valoriserait MiniMax à environ 6,5 milliards de dollars.

La société concurrente Knowledge Atlas Technology, ou Zhipu AI, a lancé son IPO un jour plus tôt, cherchant à lever 4,35 milliards de dollars hongkongais pour une valorisation de 51,2 milliards.

L'appétit des investisseurs pour l'IA chinoise s'est accru depuis la montée en puissance de DeepSeek, une alternative locale à ChatGPT, et de récentes opérations telles que l'acquisition de Manus par Meta META.O .

(Shivangi Lahiri, Yantoultra Ngui et Liam Mo, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

