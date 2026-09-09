La start-up américaine Covenant va lancer la production de missiles de croisière en Allemagne l'année prochaine

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(ajoute d'autres citations de Kaufman et Denburg, des détails sur la chaîne d'approvisionnement européenne d'Anthem et des informations générales sur le développement des missiles en Europe, issues du paragraphe 2)

* L'usine de Saxe vise une production de 1 000 missiles Anthem par an dès son lancement

* Covenant vise à porter la production de l’usine de Saxe à 5 000 missiles d’ici 2028

* Les matériaux utilisés pour la fabrication des Anthem en Allemagne sont en grande partie européens, selon le directeur général

par Sabine Siebold

La start-up américaine du secteur de la défense Covenant prévoit de lancer la production en série de missiles de croisière à bas coût en Allemagne début 2027 afin de répondre à la demande des pays européens cherchant à se procurer des armes à longue portée pour contrer ce qu’ils considèrent comme une menace croissante de la part de la Russie.

Covenant a indiqué avoir décroché à ce jour un contrat pour son missile Anthem en Europe et être en pourparlers avec d’autres clients potentiels, mais a refusé de préciser de quels pays il s’agissait. L’entreprise prévoit les premières livraisons de ce missile lancé depuis le sol début 2027.

« Notre objectif est d’atteindre les 5 000 unités d’ici 2028, ou, à tout le moins, un rythme de production de 5 000 unités au cours de l’année 2028 », a déclaré à Reuters Michael Kaufman, cofondateur et directeur général de Covenant, lors d’un entretien, en référence à son site de production situé dans le Land de Saxe, dans l’est de l’Allemagne .

L’Allemagne et la Grande-Bretagne développent un missile à longue portée dont la portée dépasse les 2 000 kilomètres, ce qui lui permet d’atteindre Moscou, alors que les deux pays tentent de mettre fin à leur dépendance vis-à-vis des États-Unis en matière de défense. La seule arme à longue portée dont dispose Berlin à ce jour est le missile de croisière Taurus

BAES.L LDOF.MI AIR.PA , dont l’Allemagne possède environ 600 exemplaires en stock.

Alors que la confiance des Européens envers Washington s'amenuise et que les appels en faveur d'armes exemptes de composants américains se multiplient, Covenant a déclaré s'approvisionner sur le continent pour la plupart des pièces de ses missiles Anthem fabriqués en Europe.

« La chaîne d’approvisionnement (de l’usine de Saxe) ne dépend pas des États-Unis… Moins de 5 % de la nomenclature provient de l’extérieur de l’Europe, et notre objectif est de ramener ce chiffre à zéro », a déclaré M. Kaufman.

L’Anthem pourrait offrir une nouvelle option aux pays cherchant à élargir leurs stocks d’armes à longue portée, qui se composent actuellement d’un nombre limité de missiles coûteux jugés trop petits pour contrer les immenses arsenaux d’un pays comme la Russie.

Anthem résout non seulement le problème de la masse, mais offre également une option plus abordable que des armes telles que le Tomahawk RTX.N de Raytheon, dont le prix unitaire se situe « au milieu de la fourchette des six chiffres », a précisé Covenant.

Le géant américain de la défense Raytheon prévoit d’augmenter la production du missile Tomahawk pour atteindre 1 000 unités par an, contre un rythme annuel actuel de 60 à 90 missiles.

Covenant a indiqué travailler également sur une version navale du missile Anthem, dont la charge utile dépasse 200 kilogrammes et qui permet de frapper des cibles tant au sol qu’en mer.

Covenant n’a pas révélé la portée de l’Anthem, mais a indiqué qu’il était parfaitement adapté au théâtre d’opérations européen.

« Pour gagner une guerre ou dissuader ses adversaires, il faut disposer de la profondeur et de l'arsenal nécessaires pour soutenir ce conflit… pendant des jours, des semaines, voire des mois », a déclaré à Reuters Abby Denburg, présidente et directrice de la croissance de Covenant.

M. Kaufman a estimé que l’Allemagne et d’autres pays européens auraient besoin de dizaines de milliers de missiles à longue portée pour faire face à un adversaire lointain disposant d’un vaste territoire.