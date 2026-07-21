La start-up aéronautique Electra va investir 850 millions de dollars pour construire une usine dans l'Ohio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires du directeur général et de précisions supplémentaires aux paragraphes 5 à 12) par David Shepardson

La start-up Electra, spécialisée dans les avions hybrides-électriques, a annoncé mardi qu'elle allait investir 850 millions de dollars pour construire une usine de production destinée à l'assemblage de son avion hybride-électrique de neuf places à Springfield, dans l'Ohio.

Soutenue par Honeywell Aerospace, Safran et d’autres investisseurs majeurs, la société a déclaré que cette initiative permettrait de faire passer l’EL9 Ultra Short du stade du développement à celui d’une production commerciale à grande échelle et de créer 1 975 emplois.

L’EL9 est un avion à voilure fixe qui utilise une propulsion hybride-électrique pour décoller et atterrir sur une distance de seulement 150 pieds; il vise à proposer des liaisons aériennes point à point sur des distances allant jusqu’à 250 miles, qui seraient autrement desservies par des voitures, dans le cadre d’une nouvelle catégorie appelée "Direct Aviation" utilisant des points d’accès tels que des parkings, des péniches et des terrains de sport. "Le moment choisi pour cet investissement repose entièrement sur une vision claire du marché. La demande est là, le produit est là", a déclaré Marc Allen, directeur général d’Electra, lors d’une interview au salon aéronautique de Farnborough. "Nous sommes engagés dans le processus de certification auprès de la FAA, et nous progressons très bien. Il est temps de construire une usine."

M. Allen a précisé que 32 millions de trajets sont effectués chaque jour sur le territoire continental des États-Unis, sur des distances comprises entre 50 et 250 miles, dont seulement 0,6 % sont effectués par avion. Ces appareils n’ont pas besoin d’une longue piste, ils peuvent donc atterrir pratiquement n’importe où.

L’entreprise s’efforce d’obtenir la certification de la FAA et prévoit d’effectuer son premier vol fin 2027 ou en 2028. La phase initiale permettra de produire jusqu’à 400 appareils par an. Les entreprises investissent des milliards de dollars dans des solutions de mobilité aérienne de nouvelle génération, telles que les taxis aériens, également appelés "aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électriques".

Parmi les investisseurs d’Electra figurent Lockheed Martin Ventures LMT.N , Honeywell HONA.O et Safran Corporate Ventures SAF.PA . La semaine dernière, Electra a annoncé avoir signé un accord de production avec Safran Helicopter Engines, qui comprend une commande initiale de 250 turbogénérateurs. Un turbogénérateur est une turbine à gaz associée à un ou plusieurs générateurs électriques et à un système de régulation de la puissance et de la tension électriques.

Electra figurait parmi les entreprises sélectionnées dans le cadre du programme pilote du gouvernement américain visant à accélérer le déploiement des taxis aériens et d’autres technologies de mobilité aérienne de pointe.

Electra travaille à la mise en service de l’appareil EL9 en 2030. Electra compte 2 200 appareils commandés par 63 clients en attente de livraison.