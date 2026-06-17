La SPAC Silicon Valley en hausse après l'annonce de sa fusion avec EigenQ

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17 juin - ** L'action de la société d'acquisition à vocation spécifique Silicon Valley Acquisition SVAQ.O a progressé de 1,09 % à 10,21 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** SVAQ va fusionner avec EigenQ dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise de technologie quantique à 3 milliards de dollars

** La transaction est soutenue par environ 215 millions de dollars détenus sur le compte fiduciaire de SVAQ

** Les actionnaires d’EigenQ conserveront une participation significative dans la société issue de la fusion

** La société issue de la fusion opérera sous le nom d’EigenQ et sera cotée au Nasdaq sous le symbole “EIGQ”