La SPAC Silicon Valley en hausse après l'annonce de sa fusion avec EigenQ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 juin - ** L'action de la société d'acquisition à vocation spécifique Silicon Valley Acquisition SVAQ.O a progressé de 1,09 % à 10,21 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** SVAQ va fusionner avec EigenQ dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise de technologie quantique à 3 milliards de dollars
** La transaction est soutenue par environ 215 millions de dollars détenus sur le compte fiduciaire de SVAQ
** Les actionnaires d’EigenQ conserveront une participation significative dans la société issue de la fusion
** La société issue de la fusion opérera sous le nom d’EigenQ et sera cotée au Nasdaq sous le symbole “EIGQ”
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