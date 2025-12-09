 Aller au contenu principal
La SPAC ATMC monte en flèche après l'approbation par les actionnaires de la fusion avec HCYC
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de la société d'acquisition spécialisée AlphaTime Acquisition Corp ATMC.O augmentent de 604 % à 109 $ dans les transactions de pré-marché

** Les actionnaires d'ATMC approuvent la fusion avec la société de courtage d'assurance intermédiaire HCYC holdings Co

** Les SPAC sont des sociétés écrans cotées en bourse qui lèvent des fonds dans l'intention de fusionner avec une société privée dans les deux ans suivant l'introduction en bourse de ses actions

** HCYC mène ses opérations de courtage en assurance par l'intermédiaire de sa filiale, HCYC Wealth Management (ASIA)

