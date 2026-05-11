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La société WhiteHawk, spécialisée dans les droits miniers et les redevances sur le gaz naturel, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société WhiteHawk, spécialisée dans les droits miniers et les redevances sur le gaz naturel, a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société, basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre.

Raymond James, Stifel et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération.

WhiteHawk sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "WHK".

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