La société Voyager, spécialisée dans les technologies spatiales, s'enfonce dans les profondeurs après l'annonce d'un projet de vente d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre -

** Les actions de Voyager Technologies VOYG.N ont chuté jeudi de 12,3 % à 23,06 dollars, leur niveau le plus bas depuis les débuts en bourse de en juin, alors qu'elle cherche à obtenir des capitaux supplémentaires

** () VOYG, basée à Denver, Colorado, a annoncé mercredi soir une offre privée de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CBs) pour soutenir l'expansion par la croissance organique et les acquisitions stratégiques

** La société a également l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle ** Les actions de VOYG ont ouvert à 69,75 $ le 11 juin après l'introduction en bourse de 383 millions de dollars de la société au prix de 31 $ ** Après la cloche lundi, VOYG a annoncé des ventes de 39,6 millions de dollars au troisième trimestre, y compris une croissance de 31% en glissement annuel dans le segment de la défense et de la sécurité nationale, et a orienté les ventes de 2025 vers le haut de la prévision précédente de 165 à 170 millions de dollars

** Les actions de VOYG ont baissé de 7,8% à 24,24$, chutant pour la quatrième séance consécutive, suivant une perte hebdomadaire d'environ 20%

** Sur la base de ~59,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,4 milliard de dollars