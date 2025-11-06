 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 986,00
-1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société Voyager, spécialisée dans les technologies spatiales, s'enfonce dans les profondeurs après l'annonce d'un projet de vente d'obligations convertibles
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 20:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre -

** Les actions de Voyager Technologies VOYG.N ont chuté jeudi de 12,3 % à 23,06 dollars, leur niveau le plus bas depuis les débuts en bourse de en juin, alors qu'elle cherche à obtenir des capitaux supplémentaires

** () VOYG, basée à Denver, Colorado, a annoncé mercredi soir une offre privée de 300 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans (CBs) pour soutenir l'expansion par la croissance organique et les acquisitions stratégiques

** La société a également l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle ** Les actions de VOYG ont ouvert à 69,75 $ le 11 juin après l'introduction en bourse de 383 millions de dollars de la société au prix de 31 $ ** Après la cloche lundi, VOYG a annoncé des ventes de 39,6 millions de dollars au troisième trimestre, y compris une croissance de 31% en glissement annuel dans le segment de la défense et de la sécurité nationale, et a orienté les ventes de 2025 vers le haut de la prévision précédente de 165 à 170 millions de dollars

** Les actions de VOYG ont baissé de 7,8% à 24,24$, chutant pour la quatrième séance consécutive, suivant une perte hebdomadaire d'environ 20%

** Sur la base de ~59,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière actuelle d'environ 1,4 milliard de dollars

Obligations
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank