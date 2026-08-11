La société vietnamienne VinSpace signe un accord de lancement avec SpaceX pour 2027

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VinSpace, une filiale du conglomérat vietnamien Vingroup, a signé un contrat de lancement avec SpaceX pour ses missions satellitaires, a annoncé mardi la société.

* Les satellites de VinSpace seront lancés en 2027 dans le cadre d'une mission de lancement partagé « Transporter » de SpaceX, aux côtés de plusieurs autres clients, a-t-elle précisé dans un communiqué.

* VinSpace se charge de la recherche, du développement, de la fabrication et de l'exploitation en orbite de ses satellites, et a déclaré que ce projet s'inscrit dans sa stratégie visant à développer des capacités tout au long de la chaîne de valeur spatiale, notamment la conception et la fabrication de satellites, l'assemblage, l'intégration et les essais, la gestion des lancements, l'exploitation et les services de données.

* Ces missions devraient permettre de mener des essais technologiques en orbite, de développer les capacités des satellites, de favoriser la collaboration internationale et de préparer de futures applications commerciales, a précisé VinSpace.

* VinSpace a été fondée en novembre dernier , avec un capital initial de 300 milliards de dongs (11,4 millions de dollars) (XX,XX millions d'euros). Le fondateur de Vingroup, Pham Nhat Vuong, détient une participation majoritaire dans VinSpace.