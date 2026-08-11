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La société vietnamienne VinSpace signe un accord avec SpaceX pour un lancement prévu en 2027
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 04:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VinSpace, une filiale du conglomérat vietnamien Vingroup, a signé un contrat de lancement avec SpaceX pour ses missions satellitaires, a annoncé mardi la société.

VinSpace lancera des satellites en 2027 dans le cadre d'une mission de partage de charge utile “Transporter” de SpaceX, a-t-elle ajouté.

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