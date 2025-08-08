La société Trade Desk, spécialisée dans la technologie publicitaire, signale que la route sera semée d'embûches, et ses actions s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de la directrice générale au quatrième paragraphe) par Juby Babu

Trade Desk TTD.O a fait état d'un fort ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre en raison d'une demande plus faible pour ses services de publicité numérique sur le marché de la télévision connectée, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 26 % dans les échanges prolongés de jeudi.

Les fournisseurs de plateformes axées sur la demande, tels que Trade Desk, sont confrontés au resserrement des budgets marketing des annonceurs qui, face à l'incertitude économique, privilégient des plateformes plus importantes telles que TikTok et Meta META.O Facebook et Instagram.

"Au deuxième trimestre, dès le début du mois d'avril, certaines des plus grandes marques, en particulier dans des secteurs comme l'automobile et les biens de consommation emballés, qui sont des catégories importantes pour nous, ont commencé à connaître une volatilité encore plus grande, mais depuis lors, les choses se sont stabilisées", a déclaré la directrice générale Jeff Green lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Trade Desk, qui ne dispose pas de son propre inventaire publicitaire, permet aux annonceurs de planifier, d'acheter et d'optimiser leurs campagnes sur différents échanges publicitaires et éditeurs.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise de technologie publicitaire a augmenté de 19 % au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 26 % au cours du trimestre précédent et 25 % au cours du premier trimestre.

Parallèlement, les dépenses d'exploitation ont augmenté de près de 18 % au cours du trimestre.

Les prévisions de revenus de 717 millions de dollars pour le troisième trimestre, à peu près conformes aux prévisions, ont également déçu les investisseurs, a déclaré Michael Ashley Schulman de Running Point Capital Advisors.

"Les investisseurs ont rapidement appuyé sur le bouton 'skip-ad', réduisant les actions de 28% après les heures de bureau et offrant au maestro de la plateforme à la demande sa pire journée depuis le flop de février", a déclaré Michael Ashley Schulman.

En février, Trade Desk a fait état d'un manque à gagner au quatrième trimestre, le premier manque à gagner de l'entreprise depuis au moins cinq ans. Ses actions ont chuté de près de 30 % cette année, jusqu'à la clôture de jeudi.

Des concurrents comme Roku, PubMatic et Magnite pourraient profiter de cette dislocation, a ajouté Michael Ashley Schulman, "en se présentant comme des voies plus faciles pour les budgets supplémentaires"

Par ailleurs, Trade Desk a nommé Alex Kayyal au poste de directeur financier à compter du 21 août, succédant ainsi à Laura Schenkein.