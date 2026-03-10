 Aller au contenu principal
La société Totsa de TotalEnergies vend le brut d'Oman chargé en avril à une prime record pluriannuelle, selon les négociants
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 09:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'acheteur et des détails de l'appel d'offres)

Totsa, la branche de négoce asiatique de TotalEnergies TTEF.PA , a vendu à Exxon Mobil

XOM.N du brut d'Oman chargé en avril à une prime record pluriannuelle, selon des traders. Il s'agit de son deuxième appel d'offres pour des ventes de pétrole du Moyen-Orient depuis que la guerre d'Iran a perturbé les exportations de la région.

L'appel d'offres, dans lequel Total a proposé jusqu'à 2 millions de barils de brut d'Oman chargés du 1er au 30 avril dans le port d'Oman de Mina AL Fahal, s'est achevé lundi.

La vente s'est conclue avec une prime de plus de 20 dollars par baril par rapport aux cotations de Dubaï, selon les personnes interrogées.

La semaine dernière, Total a vendu 1 million de barils de brut d'Oman pour le chargement d'avril à Exxon Mobil

XOM.N avec une prime de 7 dollars par rapport aux cotations de Dubaï.

Les compagnies ne commentent pas les accords commerciaux.

Les primes au comptant d'Oman ont bondi à 30,94 dollars le baril lundi, le niveau le plus élevé enregistré dans les données de Reuters depuis 2018, alors que la guerre américano-israélienne avec l'Iran a considérablement perturbé le transport maritime à partir de la région pétrolière vitale et a forcé les producteurs à réduire la production. CRU/M

