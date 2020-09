Croissy-Beaubourg (77), le 21 septembre 2020, 17h45 CEST - Theradiag, société française spécialisée dans les tests de diagnostic des maladies auto-immunes et infectieuses, annonce aujourd'hui la commercialisation d'un test antigénique dédié au dépistage de la COVID-19, marqué CE.



« La reprise actuelle des contaminations par la COVID-19 engendre un besoin accru de tests diagnostiques rapides et efficaces. Avec la commercialisation en France de ce test antigénique, Theradiag entend confirmer et accroître son soutien aux patients et aux autorités de santé dans la lutte contre cette pandémie. » conclut Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag.