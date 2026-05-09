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La société thaïlandaise SiamAI nie avoir exporté des serveurs d'IA américains vers la Chine
information fournie par Reuters 09/05/2026 à 07:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société SiamAI, basée à Bangkok, a déclaré samedi qu'elle n'avait pas exporté de serveurs d'IA vers la Chine et qu'elle respectait la législation américaine en matière de contrôle des exportations et des réexportations.

Voici quelques détails de la déclaration de la société:

* La société a fait l'objet d'allégations selon lesquelles elle aurait contourné les restrictions à l'exportation de puces de pointe vers la Chine provenant des entreprises américaines Super Micro Computer SMCI.O et Nvidia

NVDA.O .

* “SiamAI ne s'est pas livrée à l'exportation de serveurs d'IA vers la Chine”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

* “SiamAI s'engage à respecter pleinement toutes les lois et réglementations américaines applicables en matière de contrôle des exportations et des réexportations”, a-t-elle ajouté.

* Les procureurs américains ont affirmé qu'au moins 2,5 milliards de dollars de technologie d'IA américaine avaient été expédiés vers la Chine, dont plus de 500 millions de dollars entre avril et mi-mai 2025.

* Ces dernières années, la Thaïlande a attiré des milliards de dollars d'investissements pour des centres de données de la part de TikTok (ByteDance), Microsoft MSFT.O et Google (Alphabet Inc) GOOGL.O .

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