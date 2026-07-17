La société taïwanaise PTI va investir 400 millions de dollars dans une coentreprise spécialisée dans l'emballage avec Broadcom

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

La société taïwanaise d'encapsulation de puces Powertech Technology Inc (PTI)

6239.TW prévoit d'investir 400 millions de dollars dans une coentreprise spécialisée dans l'encapsulation de pointe avec Broadcom AVGO.O à Singapour, a-t-elle annoncé jeudi soir dans un communiqué publié à la Bourse.

* Cette coentreprise permettra à PTI de se développer à l'international et de se rapprocher des chaînes d'approvisionnement de ses clients, a précisé la société sans donner plus de détails.

* Le calendrier de la transaction ainsi que ses conditions définitives sont soumis à l’approbation des autorités réglementaires, a ajouté PTI.