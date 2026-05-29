La société taïwanaise MediaTek affirme prendre en charge les technologies d'encapsulation de pointe de TSMC et d'Intel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

Le concepteur de puces taïwanais MediaTek 2454.TW a déclaré vendredi qu'il prenait en charge les technologies d'encapsulation avancées de TSMC 2330.TW et d'Intel INTC.O , permettant ainsi à ses clients de choisir entre ces deux approches.

() « Nous sommes l’un des rares fournisseurs de circuits intégrés sur mesure à prendre en charge à la fois l’EMIB () d’Intel( et le CoWoS () ) de TSMC. Nous laissons le choix à nos clients », a déclaré Vince Hu, vice-président senior de MediaTek, aux journalistes à Taipei.

CoWoS, ou Chip-on-Wafer-on-Substrate, est la technologie d'encapsulation avancée de TSMC largement utilisée pour les puces d'intelligence artificielle, y compris celles conçues par Nvidia NVDA.O . EMIB, ou Embedded Multi-die Interconnect Bridge, est la technologie d'encapsulation avancée concurrente d'Intel.

La technologie d'encapsulation avancée EMIB d'Intel est envisagée pour les puces IA sur mesure que MediaTek conçoit pour Google ( GOOGL.O ), filiale d'Alphabet, selon deux personnes proches du dossier.

MediaTek n'a pas publiquement identifié Google comme client pour son activité de puces sur mesure et n'a pas commenté la question de savoir si la technologie EMIB pourrait être utilisée pour les puces destinées à Google.

MediaTek, qui a étendu son activité de puces IA sur mesure au-delà de ses activités traditionnelles de puces mobiles, a réaffirmé avoir doublé ses prévisions de chiffre d'affaires pour le secteur des centres de données en 2026, le portant à 2 milliards de dollars.

La société estime que le marché potentiel total (TAM) pour les circuits intégrés spécifiques à des applications d'IA sur mesure pourrait atteindre 70 à 80 milliards de dollars en 2027 et vise une part de 10 à 15 % de ce marché.

MediaTek a également indiqué disposer de plusieurs puces de test utilisant le procédé A14 de TSMC, la technologie de fabrication de nouvelle génération du fabricant de puces qui devrait entrer en production de masse en 2028.

La société a également déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les usines de TSMC en Arizona, notamment pour les puces fabriquées selon les technologies 4 nanomètres et 3 nanomètres.