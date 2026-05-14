La société taïwanaise Foxconn annonce une hausse de 18,5 % de son bénéfice au premier trimestre, dépassant les prévisions

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La société taïwanaise Foxconn

2317.TW , le plus grand fabricant mondial de produits électroniques en sous-traitance, a annoncé jeudi une hausse de 18,5% de son bénéfice au premier trimestre, dépassant les prévisions des analystes.

Le bénéfice net de janvier à mars pour le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia NVDA.O et le principal assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O s'est élevé à 49,92 milliards de dollars taïwanais, contre une estimation consensuelle de LSEG de 48,88 milliards de dollars taïwanais et comparé aux 42,12 milliards de dollars taïwanais un an plus tôt.