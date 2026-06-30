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La société suisse Infracore prévoit une introduction en bourse le 9 juillet, ce qui valoriserait l'entreprise à 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 09:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture avec des précisions tout au long du texte) par Oliver Hirt

La société suisse Infracore fera son entrée à la Bourse suisse vers le 9 juillet, a annoncé mardi cette société spécialisée dans l’immobilier de santé , qui a fixé le prix définitif de son introduction en bourse à 54 francs suisses par action.

Infracore a indiqué que son introduction en bourse lui conférait une capitalisation boursière totale d’environ 826 millions de francs (1 milliard de dollars). Elle devrait permettre de lever un montant brut d’environ 200 millions de francs.

La société a l’intention d’utiliser ces fonds pour financer l’acquisition de nouveaux établissements hospitaliers et rembourser des prêts d’actionnaires d’un montant légèrement supérieur à 55 millions de francs.

Si la demande venait à dépasser l’offre, l’actionnaire majoritaire, la société américaine Medical Properties Trust

MPT.N , pourrait vendre des actions issues de son propre portefeuille. Le deuxième actionnaire en importance, la société d’investissement suisse Aevis Victoria AEVS.S , a pour objectif de conserver sa participation.

Infracore indique détenir 47 biens immobiliers en Suisse, d’une valeur d’environ 1,4 milliard de francs. Au cours de l’exercice 2025, Infracore a enregistré un chiffre d’affaires de 66,1 millions de francs et un rendement net de 4,5%.

Citigroup et la Zuercher Kantonalbank sont les coordinateurs mondiaux conjoints et les teneurs de livre de l'introduction en bourse.

(1 dollar = 0,8088 franc suisse)

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