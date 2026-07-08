La société suisse Infracore annonce une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société suisse spécialisée dans l'immobilier de santé Infracore a annoncé mercredi que sa capitalisation boursière lors de son introduction en bourse s'élèverait à 826 millions de francs suisses (1 milliard de dollars), son action devant faire son entrée à la Bourse de Zurich jeudi.

Cette capitalisation est calculée sur la base du prix d'offre fixe de 54 francs suisses par action, environ 27,5% des actions de la société étant en flottant, a précisé Infracore.

(1 dollar = 0,8081 franc suisse)